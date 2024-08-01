Afyonkarahisar İhsaniye'de Atlı Birlikler Turizm Bölgelerinde Göreve Başladı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan konuşlandırılan atlı birlikler motorlu taşıtların girmediği turizm bölgelerinde görev yapmaya başladı.

Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Yaz Tertiplenmesi çerçevesinde Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından konuşlandırılan atlı birliklerin ilçede bulunan tarihi bölgelerde göreve başladığını duyurdu. Açıklamanın devamın şu ifadelere yer verildi:

"İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Ayazini Köyünde Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, Memeç Kayalıkları ve Emre Gölü bölgelerinde ise Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere 15.00-18.00 saatleri arasında diğer güvenlik güçleriyle birlikte bölgenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Yaz aylarında motorlu araçların giremediği arazilerde devriye görevi yaparak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor."

Öte yandan atlı birlikleri gören vatandaşlar da yoğun ilgi göstererek onlarla fotoğraf çektirdi. - AFYONKARAHİSAR