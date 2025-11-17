Haberler

Afyonkarahisar İGM Üyesi Ahmet Aktürk Hollanda'ya Gidiyor

Ahmet Aktürk, topraksız tarım ve yeni tohum çalışmalarını yerinde incelemek üzere Hollanda'ya gidecek. Seyahat, Meclis'ten alınan oybirliğiyle karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Sandıklı AK Parti Üyesi Ahmet Aktürk, kendi imkanlarıyla Hollanda'ya giderek topraksız alanında çalışmalar ve yeni tohum çalışmalarını Afyonkarahisar için yerinde araştıracak.

İGM Kasım ayı toplantılarının 17.'inci birleşimi Meclis Başkanı Mehmet Siper'in başkanlığında yapıldı.

Toplantıda bir firmanın Hollanda'daki ofisinde tarımsal teknolojilerin takibi, topraksız alanında çalışmalar ve yeni tohum çalışmalarının incelenmesiyle ilgili daveti nedeniyle Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Aktürk'ün Hollanda'ya gitmesini uygun gören aynı yöndeki komisyon raporları oybirliğiyle kabul edildi.

Aktürk'ün, Afyonkarahisar'ın bu alandaki yatırım potansiyelini araştırması için 8-12 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli vize sağlayabilmesi için Hollanda'ya giderek ve tüm masraflar kendi imkanlarınca karşılanmasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
