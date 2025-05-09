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Afyonkarahisar Engelliler Festivali, Yürüyüşle Başladı

Afyonkarahisar Engelliler Festivali, Yürüyüşle Başladı
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Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Afyonkarahisar Engelliler Festivali, yapılan yürüyüşle başladı. Festival, Afyonkarahisar Engelliler Platformu öncülüğünde düzenlendi.

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Afyonkarahisar Engelliler Festivali yapılan yürüyüşle başladı.

Festival Afyonkarahisar Engelliler Platformu öncülüğünde Afyonkarahisar Valiliği desteğiyle gerçekleştirildi. Festival kent merkezinde platforma bağlı dernek üyeleri ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı. Ellerinde döviz ve pankartlar ile Zafer Meydanı'na yürüyen grup üyeleri taşıdıkları dövizler ile engellerinin sorunlarına dikkat çektiler. Bazı protokol üyeleri de taktıkları özel gözlükler ile yürüyerek görme engelli bireylerin yaşadıkları problemlere uygulamalı olarak dikkat çekti. AK Parti Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve ali Özkaya'nın da katıldığı festivalde konuşan Afyonkarahisar Engelliler Platformu Başkanı Mesut Yurt ise engelli bireylerin yaşadıkları sorunların toplumun ve kamu kurumlarının sağlayacağı destekler ile çözüme kavuşacağını belirtti.

Festival konuşmalar sonrası gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi ve konserin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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