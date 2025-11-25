Afyonkarahisar Emniyeti'nden Kadına Şiddetle Mücadelede KADES Vurgusu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden kadına şiddet ile mücadele konusunda yapılan açıklamada KADES'in önemine dikkat çekildi.

Yapılan yazılı açıklamada kadına yönelik şiddetin yalnızca bir kişinin değil, bir toplumun yarası olduğu anımsatıldı. Açıklamada, "Her türlü şiddete karşı durmak, sadece bir görev değil insanlık onurunun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadınlarımızın güvenliğini sağlamak, şiddete maruz kalan her bir vatandaşımızın yanında olmak ve kadınların hayatın her alanında güçlü, özgür ve eşit bir şekilde var kiolabilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Sessiz kalmak, şiddeti büyütmektir.

Her bir ihbar, bir hayatı değiştirebilir. Unutmayın; KADES uygulaması, tehlike anında en hızlı destek mekanizmanızdır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR