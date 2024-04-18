Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Seçilen Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, seçimlerin ardından yeni seçilen muhtarlarla bir araya gelirken, vatandaşa hizmet noktasında el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Kaymakam Bilici, mahalli idareler seçimleri neticesinde Emirdağ'a bağlı merkez mahalle ve köy muhtarları olarak seçilerek mazbatalarını alan muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerini makamında kabul etmeye devam ediyor. Kaymakam Bilici, seçilen muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini tek tek kutlarken, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR