Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi Başladı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi Başladı
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 12. Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, hastane idarecilerinin katıldığı bir törenle başlatıldı. Başhekim Yardımcısı Dr. Şükrü Boz, eğitimlerin hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştireceğini belirtti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde, 12. Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.

Gerçekleştirilecek olan eğitim programı, hastane idarecilerinin katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle resmen başlatıldı. Açılışta konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Şükrü Boz, yoğun bakım hizmetlerinin kalitesini artırmada bu tür eğitim programlarının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Dr. Boz, hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu eğitimlerle hasta bakım standartlarının da yükseldiğini ifade ederek tüm katılımcılara başarılar diledi. Eğitim programı kapsamında, yoğun bakım hemşireliğine ilişkin teorik ve pratik bilgiler alanında uzman eğitmenler tarafından sunulacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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