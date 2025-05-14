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Afyonkarahisar'dan 66 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Afyonkarahisar'dan 66 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uğurlama programında 66 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara gönderildi. Törende ilahiler okundu ve hac yolculuğu hakkında bilgiler verildi.

Afyonkarahisar'da 66 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Program Fuar Alanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler okundu. Organizasyon Yetkilisi Bilal Şenel, burada yaptığı konuşmada, hac yolculuğunda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkati çekti. Şenel, 28 Mayıs'ta ikinci hac kafilesini de kutsal topraklara yolcu edeceklerini ifade etti. Dua edilmesinin ardından yakınlarıyla vedalaşan 66 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Öte yandan, uğurlama törenin de zaman zaman duygusal anlarda yaşanırken, bir çok hacı adayı ve yakını kutsal topraklara gitmenin mutluluğundan gözyaşları döktü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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