Afyonkarahisar'daki Orman Yangınları İçin Büyük Dayanışma Örneği

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan bir aile, Afyonkarahisar'da orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler için poğaça ve börek yapıp yaklaşık 20 kilometre uzağa götürerek büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde yaşayan Ünal ailesi, Türkiye'yi yasa boğan yangınlarda büyük bir dayanışmaya imza attı. Nimet Ünal, Eskişehir'de başlayan ve kısa süre içerisinde büyüyerek Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında görev alan ekipler için örnek olacak bir fedakarlık gösterdi. Ünal, evinde kendi elleriyle poğaça ve börek gibi yiyecekler hazırlayıp yine evinde yaptığı ve şişelere koyduğu ayranları oğlu Emrah Ünal ile ekiplere yolladı. Ünal ailesi oturdukları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaktaki ekiplere yiyecek ve içecek ulaştırarak dayanışma örneği sergiledi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Nimet Ünal, yaptıklarının herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu kaydetti. Ünal, "Herkesin çevreye duyarlı olması gerekiyor. Bu insanlar bizim canlarımız için öldü gitti. Her yer yandı, kavruldu bu sıcaklarda. Bizim de yüreğimiz yandı. Yangın söndürme ekipleri için biz de bir şeyler hazırladık, bir soğuk su, ayran içsinler ve yemek yesinler istedik. Yaptığım poğaça börek ve ayranı gönderdim. Bu dayanışmayı da herkesin kabul etmesi ve destek göstermesi lazım" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR