Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursları Son Buldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sultandağı Müftülüğü Temmuz ayında başlayan yaz Kur'an kursları, Çarşı camisinde yapılan programla sona erdi.

Sultandağı'nda bu yıl kurslara köy ve kasabalardaki camilerde dahil yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Kurslarda; Elifba öğrenme, Kur'an-ı Kerim öğrenme ve okuma, itikadi konular, ibadet, siyer ahlak konuları öğrencilere anlatıldı, ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetler de gerçekleştirildi.

Sultandağı İlçe Müftüsü Saim Özbakır, yaptığı açıklamada, "Sizler vatanına, milletine, dinine, anne babasına hizmet eden güzel nesiller olmalısınız. Gayesi, hedefi olan bir nesil olmalı, yük olan değil yük alan bir nesil olmalısınız" dedi

Müftü Özbakır, kurslara katılan öğrencilere ve emek veren hocalara ayrı ayrı teşekkür ederek,eğitim öğretim hayatlarında öğrencilere başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR