Afyonkarahisar'da Yakup Evren Ortaokuluna yaptırılan kütüphane törenle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Yakup Evren Ortaokulu için Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan okul kütüphanesi törenle açıldı. Açılışta protokolün yanı sıra vakıf yetkilileri yer alırken kütüphanenin öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırması amaçlanıyor.
Afyonkarahisar'da Yakup Evren Ortaokulu bünyesinde Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik ile il protokolü katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Duaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Yeni kütüphanenin öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına ve eğitim hayatlarına katkı sunması hedefleniyor.