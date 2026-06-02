Uluslararası öğrencilerin din eğitim programı sona erdi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü tarafından kentteki, üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen din eğitimi programı düzenlenen törenle sona erdi.

Hacı Mehmet Sayın Camii'nin ev sahipliğinde yürütülen program, kentte bulunan yabancı uyruklu ve geçici koruma altındaki öğrencilerin dini bilgi ve kültürel uyum süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

8 aylık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen kapanış ve mezuniyet törenine Afyonkarahisar İl Müftülüğü Şube Müdürü Muhammed Yeler, Göç Koordinatörü İl Vaizi Hacer Genç ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Programda bir konuşan Yeler, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, İl Müftülüğü olarak bu tür eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Törende başarılı öğrencilere belgeleri takdim edilirken, eğitime katkı sunan görevli hocalara da plaket ve çeşitli hediyeler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı