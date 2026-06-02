Haberler

Uluslararası öğrencilerin din eğitim programı sona erdi

Uluslararası öğrencilerin din eğitim programı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü, kentteki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik 8 aylık din eğitimi programını düzenlenen törenle sonlandırdı. Program, öğrencilerin dini bilgi ve kültürel uyum süreçlerine katkı sağlamayı amaçladı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü tarafından kentteki, üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen din eğitimi programı düzenlenen törenle sona erdi.

Hacı Mehmet Sayın Camii'nin ev sahipliğinde yürütülen program, kentte bulunan yabancı uyruklu ve geçici koruma altındaki öğrencilerin dini bilgi ve kültürel uyum süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

8 aylık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen kapanış ve mezuniyet törenine Afyonkarahisar İl Müftülüğü Şube Müdürü Muhammed Yeler, Göç Koordinatörü İl Vaizi Hacer Genç ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Programda bir konuşan Yeler, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, İl Müftülüğü olarak bu tür eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Törende başarılı öğrencilere belgeleri takdim edilirken, eğitime katkı sunan görevli hocalara da plaket ve çeşitli hediyeler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın...
Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

Takı töreni hırsızı tahliye olduktan sonra bakın nerede yakalandı
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
58 yaşındaki adam umumi tuvalette ölü bulundu

Tuvalete giren temizlik görevlisi kan donduran manzarayla karşılaştı
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Kullanmayı öğrenmek için bindiği elektrikli motosikletten düşüp öldü

4 çocuk annesi hayatında bir ilki yaşarken feci şekilde can verdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı