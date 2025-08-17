Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobilin Çarpışması: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobilin Çarpışması: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir tır otomobile çarparak kaza yaptı. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Çay-Bolvadin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. idaresindeki 41 D 1016 plakalı çekici tır, Çay ilçesi istikametinden Bolvadin ilçesi istikametine sol şeritte seyir halindeyken sağ şeride geçmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette sağ şeritte seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 67 LF 689 plakalı otomobilin sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada, 67 LF 689 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.