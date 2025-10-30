Afyonkarahisar'da Termal Su Verimliliği Eğitimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından termal su verimliliği konusunda eğitim çalışması yapıldı.

Toplantının kentte uzun yıllardır hizmet veren Oruçoğlu Termal Otel çalışanlarına yönelik yapıldığı belirtildi. Toplantının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "2023 yılında başlatılan 'Ulusal Su Seferberliği Su Verimliliği' çalışmaları çerçevesinde ilimizin seçkin otellerinden biri olan Oruçoğlu Termal Otel çalışanlarına yönelik özellikle termal turizm tesislerinde ve bireysel kullanımda su verimliliği içerikli eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılarımız Özgür Bayrak, Mahmut Tat ve Otel Genel Müdürü Kerim Genelioğlu'nun yanı sıra 116 personel katılım sağladı.

Karşılıklı etkileşim içerisinde geçen eğitim toplantısı sonunda Bayrak tarafından Genelioğlu'na otelin en önemli yaşam kaynağı olan suya ve su kullanımına karşı gösterdikleri özen ve hassasiyet den dolayı teşekkür belgesi takdim edildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR