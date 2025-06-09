Afyonkarahisar'da Tatilcilerin Dönüşü Trafiği Kilitledi

Afyonkarahisar'da Tatilcilerin Dönüşü Trafiği Kilitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı sonrası tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi, Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Sandıklı ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu, güvenlik önlemleri artırıldı.

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı polis ve jandarma ekipleri olumsuzlukların yaşanmaması için özellikle kavşak noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan dönüş yolunda geçen tatilcilerin, Antalya başta olmak üzere İzmir, Denizli, Isparta, Ankara ve diğer tatil bölgelerinden geldikleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim

Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.