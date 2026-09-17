Afyonkarahisar’da şap hastalığıyla mücadele sürüyor

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Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığının yayılımının önlenmesi amacıyla aşılama ve biyogüvenlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince hayvanlara yönelik şap hastalığı aşılaması gerçekleştiriliyor. Aşılama çalışmaları sırasında hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla biyogüvenlik tedbirleri de titizlikle uygulanıyor. Ekiplerin kullandığı araç, alet ve ekipmanlar çalışma sırasında ve görev dönüşlerinde düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve biyogüvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması amacıyla aşılama çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı