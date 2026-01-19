Haberler

Şuhut'ta 'Sabah Namazı' buluşması

Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yarışlı Yeni Camii'nde gerçekleşen sabah namazı buluşmasında dualar yapıldı ve kahvaltı ikramı edildi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" bu hafta Yarışlı Yeni Camii'nde gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe vaizi Abdüsselam Fırat hocamızın, cami görevlilerinin ve cemaatin katılımıyla kılınan sabah namazının ardından program icra edildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu; dualarda bulunuldu.

Programın sonunda cemaate kahvaltı ikramı yapıldı. Düzenlenen buluşmanın kabulünü Cenab-ı Hak'tan dileyen yetkililer, programda emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

