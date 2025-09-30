Haberler

Afyonkarahisar'da Plastik Atıklardan Asfalt Üretimi Başlatıldı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, plastik atıklardan asfalt üretmek için AR-GE çalışmalarını tamamladı. Bu projeyle bitüm tasarrufu sağlanırken, yol ömrü %20-30 oranında uzatılacak. Ayrıca çevreye katkı sağlamak amacıyla plastik atıkların geri dönüşümüne destek verilecek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından plastik atıklardan asfalt üretimi yapılması için harekete geçildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Yol Şube Müdür Vekili Faik Karakoç tarafından plastik atıklardan asfalt üretimi konusunda sunum yapıldı. Gerçekleştirilen sunumun ardından İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "AR-GE çalışmaları Yol ulaşım müdürlüğümüzce tamamlanan; atık plastiklerin öğütülerek asfalt üretiminde kullanılması sayesinde bitüm tasarrufu sağlanıyor, yol ömrü yüzde 20-30 oranında uzuyor. Ayrıca tüm dünyada önem kazanan plastik atıkların geri dönüşümüne katkı sunularak sıfır atık hedefine destek veriliyor.

Bu önemli proje, valiliğimiz himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından ilimizde ilk defa pilot yol uygulamasıyla hayata geçirilecek. Trafik yükü, mevsim koşulları ve doğal etkenler dikkate alınarak süreç yakından takip ediliyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
