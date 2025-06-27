Afyonkarahisar'da Otizmli Çocuğun Talebi Hızla Karşılık Buldu

Afyonkarahisar'da Otizmli Çocuğun Talebi Hızla Karşılık Buldu
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Otizmli Ramazan Yılmaz'ın aydınlatma direği dikilmesi talebi, OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir'in duyarlılığı sayesinde aynı gün içinde yerine getirildi. Müdür Demir, özel bireylerin isteklerine her zaman destek olacaklarını belirtti.

Afyonkarahisar'da otizmli Ramazan Yılmaz'ın aydınlatma direği dikilmesi yönündeki özel talebi, OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir'in duyarlılığı sayesinde aynı gün içinde karşılık buldu.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ve Afyon Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Mine Olucak ile yapılan ziyaret sonrası Ramazan'ın isteğini büyük bir samimiyetle karşılayan Müdür Demir, aynı akşam Ramazan'ın bahçesine elektrik direğinin dikilmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cafer Demir, "Ramazan'ın hayalini gerçekleştirmek bizim için gurur verici oldu. Özel bireylerin isteklerine her zaman kulak vermeye ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kavas ise yaptığı açıklamada "Cafer Müdürümüzün hızlı ve duyarlı desteği, Ramazan ve ailesi için büyük bir moral kaynağı oldu. Böyle anlamlı adımlar, toplumda farkındalığın artmasına ve özel bireylerin hayatlarının güzelleşmesine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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