Afyonkarahisar'da Orman Yangınları ve Güvenlik Toplantısı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen asayiş toplantısında özellikle orman yangınlarına karşı alınan tedbirler masaya yatırılırken, yangınların önlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar'da güvenlik ve huzurun sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği asayiş toplantısı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik makamında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, suçla mücadele, huzur uygulamaları ve asayiş olaylarına yönelik veriler ele alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan mevcut tedbirler değerlendirilirken, orman yangınları ile mücadele konusu toplantının ana gündem maddesi oldu. - AFYONKARAHİSAR