AFAD okullarda eğitimlerine devam ediyor

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından okullarda gerçekleştirilen yangın ve afet tatbikatları devam ediyor.

AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde TOKİ Mevlana İlkokulu ve Ortaokulunda afet farkındalık eğitimi verildi.

Tatbikatta önce öğrencilere deprem, tahliye ve yangın konularında bilgilendirme yapıldı atdından tatbikat yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı