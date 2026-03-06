AFAD okullarda eğitimlerine devam ediyor
Afyonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında TOKİ Mevlana İlkokulu ve Ortaokulunda afet farkındalık eğitimi düzenledi. Öğrencilere deprem, tahliye ve yangın konularında bilgi verilip tatbikat yapıldı.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından okullarda gerçekleştirilen yangın ve afet tatbikatları devam ediyor.
AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde TOKİ Mevlana İlkokulu ve Ortaokulunda afet farkındalık eğitimi verildi.
Tatbikatta önce öğrencilere deprem, tahliye ve yangın konularında bilgilendirme yapıldı atdından tatbikat yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
