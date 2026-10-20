Afyonkarahisar'da okul güvenliği toplantısında Vali Aktaş denetim istedi

Afyonkarahisar'da okul güvenliği toplantısında Vali Aktaş denetim istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda okul güvenliği tedbirleri ele alındı, Aktaş tedbirlerin titizlikle uygulanması ve denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda okul güvenliğine yönelik tedbirler ele alındı. Vali Aktaş, okullarda güvenliğin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı