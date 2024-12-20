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Afyonkarahisar'da Öğrencilere Kazanım Değerlendirme Uygulamaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Öğrencilere Kazanım Değerlendirme Uygulamaları Devam Ediyor
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Afyonkarahisar Valiliği tarafından ortaokul 8. sınıf ve ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin açıklamalarıyla sürüyor. Öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlık süreçlerinde desteklenmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kent genelinde bulunan tüm ortaokul 8.'nci sınıf ve ortaöğretim 12.'nci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışma ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci; "Öğrencilerimizi merkezi sınavlara hazırlık süreçlerinde yalnız bırakmayarak her daim yanlarında olduğumuzu göstermek ve onların motivasyonlarını arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğitim camiası olarak tüm birimlerimizle evlatlarımızın yanındayız. Bu süreçte desteklerini öğrencilerimiz ve bizlerden esirgemeyen, Kazanım Değerlendirme Uygulamalarının tüm maliyetini karşılayarak öğrencilerimize ücretsiz olarak sunulması imkanı veren başta Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan tüm emek ve çabanın, akıtılan her damla terin geleceğimizin mimarı olacak evlatlarımız için olduğunun bilinciyle bizler bu yolu yürümeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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