Öğrencilere güvenli gıda anlattıldı

Afyonkarahisar'da öğrencilere yönelik güvenli gıda semineri gerçekleştirildi.

Seminer Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kentteki özel bir okulda "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda; gerçekleştirilen seminerde gelecek nesillerde bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve gıda güvenilirliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen seminerde bilinçli birer tüketici olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı