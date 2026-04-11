Öğrencilere güvenli gıda anlattıldı
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, öğrencilere yönelik 'Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek' temalı bir seminer düzenledi. Seminer, gelecek nesillerin bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmesi ve gıda güvenilirliği konusunda farkındalığın artırılmasını hedefliyor.
Afyonkarahisar'da öğrencilere yönelik güvenli gıda semineri gerçekleştirildi.
Seminer Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kentteki özel bir okulda "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda; gerçekleştirilen seminerde gelecek nesillerde bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve gıda güvenilirliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen seminerde bilinçli birer tüketici olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR