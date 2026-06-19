Öğrenciler hazırladığı derginin ilk sayısını Sünnetci'ye hediye etti

Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hazırladıkları 'Selam Dergisi'nin ilk sayısı İl Müdürü Miraç Sünnetci'ye hediye edildi.

Öğrencilerin emek ve gayretleriyle hazırladığı derginin içerisindeki çalışmaları inceleyen Sünnetci, derginin ortaya çıkmasında emeği geçenleri tebrik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Sünnetci; "Öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlayan her türlü çalışma bizler için kıymetlidir. Gençlerimizin düşüncelerini ve yeteneklerini kaleme alarak yazılı eserlerle ifade etmeleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kültürel ve entelektüel gelişimlerine de katkı sunacaktır. 'Önce Selam Sonra Kelam' ile başlayan bu yolculuğunuzun daim olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun gençler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı