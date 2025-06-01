Afyonkarahisar'da Muhtarlık Seçimi Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da Muhtarlık Seçimi Sonuçlandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesinde yapılan muhtarlık seçiminde Nursel Kule, 231 oy alarak muhtar seçildi. Seçim, eski muhtar Sabri Kule'nin ceza almasının ardından tekrarlandı.

Afyonkarahisar'da muhtarlık seçimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesinde 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde Nursel Kule 231 oyla seçimin galibi oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Sabri Kule'nin, karıştığı bir olaydan aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının elinde olmadığının ortaya çıkması sonrası, seçimler tekrarlandı. Sabri Kule'nin yerine eşi Nursel Kule muhtar adayı olurken, Hacı Musa Mahallesi sakinleri, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimleri için tekrar sandığa gitti.

Şuhut merkeze bağlı Hacı Musa Mahallesi'nde 1 Haziran 2025 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nursel Kule ve Yunus Çakmar'ın aday olduğu muhtarlık seçiminde Nursel Kule 231 oy alırken Yunus Çakmar ise 149 oy aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Yerel
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