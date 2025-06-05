Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttı

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttı
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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğuna karşı denetimlerin artırıldığı ve çocukların da bu denetimlere katıldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklara yönelik hazırlanan trafik ceza rehberiyle trafik bilincini artırmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri arttı

Çocuklar da trafik denetçisi oldu

AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı öncesinde artan trafik yoğunluğuna karşı Afyonkarahisar'da denetimler sıklaştırıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücüleri bilgilendirerek çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Bu yıl farklı bir uygulamaya imza atan Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, araçlarda bulunan çocukları da trafik denetimlerine dahil etti. Dağıtılan trafik ceza rehberleri sayesinde çocuklar, adeta birer trafik denetçisi oldu. Rehberde trafik kuralları, ihlal durumlarında uygulanacak cezalar ve temsili ceza tutanakları yer alıyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol denetim alanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütün amacımız, Kurban Bayramı'nın güzelliğini ve yüksek maneviyatını acıya dönüştürmemek. Anneler babalar evlatsız kalmasın, evlatlar da anne babasız kalmasın diye bir bilinç oluşturmak için buradayız. Kent girişinde bir tünelimiz mevcut. Burada sadece cezai işlem uygulamak değil, aynı zamanda sürücülerin bilinçlenmesini ve dinlenmesini sağlamak, dikkatlerini toplamak için bir alan oluşturduk."

"Trafik ceza rehberi oluşturduk"

Erol, çocuklara yönelik özel olarak hazırlanan trafik ceza rehberi ile ilgili de bilgi verdi:

"Çocuklarımız için tüm Karayolları Trafik Kanunu ihlallerinin para cezası karşılıklarını içeren bir trafik ceza rehberi oluşturduk. Bunun yanında, temsili bir ceza tutanağı da geliştirdik. Çocuklarımız, araç içerisinde anne babalarının ya da yakınlarının trafik kuralı ihlallerini gözlemleyerek bu tutanağı doldurabilecek. Uyarı amaçlı yapılan bu uygulamada, ceza olarak belirlenen miktar sembolik olarak bir kumbaraya atılacak. Asıl hedefimiz, kurallara uyan ve bu bilinçle büyüyen bir nesil yetiştirmek. Bu çocuklar 5-10 yıl sonra direksiyon başına geçtiklerinde, trafik kurallarına daha çok uyacaklar ve böylece kazaların da azalacağına inanıyoruz."

Yetkililer, bayram süresince denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek sürücüleri dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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