Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama Başladı

Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik çiçek ve veba aşılaması çalışmaları hızla devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşılamanın yanı sıra kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmalarının da yapıldığını açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik çiçek ve veba aşılamasına başlandı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılama çalışmasının Sandıklı ilçesinde hızla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından küçükbaş hayvanlarda çiçek ve veba aşıları yapılmaya devam ediliyor. Aşılamanın yanı sıra kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmaları da gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zincir marketlere milyonlarca lira ceza yağdı
img

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
img

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.