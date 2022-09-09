Afyonkarahisar'da Kore Gazisi sonsuzluğa uğurlandı Yerel Haberler Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Ali Gedik, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Ali Gedik, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Ali Gedik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gedik'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhum Gedik için bugün Cuma namazını müteakip Çobanlar Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Gedik askeri tören ile sonsuzluğa uğurlandı. Törene, Çobanlar Çobanlar Kaymakamı Doğan Can Kandemir, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Vekili Albay Akif Yorulmaz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Muharrem Kuzucu, Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve ilçe halkı katıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Ali Gedik Kore Yerel Haberler

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