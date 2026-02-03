AFAD personeline yönelik işaret dili eğitimine başlandı
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, işitme engelli bireylerle iletişimi artırmak amacıyla Türk İşaret Dili Temel Seviyesi Eğitimi düzenliyor. 6 hafta sürecek eğitimde, AFAD personeli afet durumlarına özgü işaretleri öğrenerek iletişim yeteneklerini geliştirecek.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından işitme engelli vatandaşlarla afet öncesi, sırası ve sonrasında daha etkin iletişim kurabilmek amacıyla önemli bir eğitime başlandı.
Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde düzenlenen Türk İşaret Dili Temel Seviyesi Eğitimi, AFAD İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak açıldı. 6 hafta sürecek ve haftada 5 gün, günde 4 saat olarak planlanan eğitim programına 31 personel başvurdu. Bugün gerçekleştirilen ilk ders ile eğitim resmi olarak başladı.
Eğitim sayesinde AFAD personeli temel iletişim ifadeleri, afet ve acil durumlara özgü işaretler ile günlük hayatta kullanılan işaretleri öğrenerek yaşanabilecek afetlerde işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve doğru anlayabilecek. - AFYONKARAHİSAR