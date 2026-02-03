Haberler

AFAD personeline yönelik işaret dili eğitimine başlandı

AFAD personeline yönelik işaret dili eğitimine başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, işitme engelli bireylerle iletişimi artırmak amacıyla Türk İşaret Dili Temel Seviyesi Eğitimi düzenliyor. 6 hafta sürecek eğitimde, AFAD personeli afet durumlarına özgü işaretleri öğrenerek iletişim yeteneklerini geliştirecek.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından işitme engelli vatandaşlarla afet öncesi, sırası ve sonrasında daha etkin iletişim kurabilmek amacıyla önemli bir eğitime başlandı.

Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde düzenlenen Türk İşaret Dili Temel Seviyesi Eğitimi, AFAD İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak açıldı. 6 hafta sürecek ve haftada 5 gün, günde 4 saat olarak planlanan eğitim programına 31 personel başvurdu. Bugün gerçekleştirilen ilk ders ile eğitim resmi olarak başladı.

Eğitim sayesinde AFAD personeli temel iletişim ifadeleri, afet ve acil durumlara özgü işaretler ile günlük hayatta kullanılan işaretleri öğrenerek yaşanabilecek afetlerde işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve doğru anlayabilecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu