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Afyonkarahisar'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz başkanlığında toplantı yapıldı. Uzmanlar, çalışanların güvenliğini artırmaya yönelik önlemleri ele aldı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıda, müdürlük bünyesinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları sunum yaparak mevcut durum ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileri ile ilgili personel katılım sağladı. Kurul toplantısında, çalışanların güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamalar ve tedbirler ele alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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