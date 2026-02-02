İş makineleri operatörlük sınavlarına yönelik denetleme

Afyonkarahisar'da hafta sonu gerçekleştirilen iş makineleri operatörlük sınavları İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindeki heyet tarafından denetlendi.

Mesleki yeterliliğin artırılması, sınav süreçlerinin sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan denetimlerde sınav alanları ziyaret edilerek uygulama ve değerlendirme aşamaları incelendi. Adayların teorik bilgilerini sahadaki becerileriyle birleştirdiği sınav süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Sünnetci, sınavların iş güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Sınav alanındaki kursiyerlerle de sohbet eden Sünnetci, mesleki eğitimin ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamadaki rolünü vurguladı. - AFYONKARAHİSAR