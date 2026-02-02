Haberler

İş makineleri operatörlük sınavlarına yönelik denetleme

İş makineleri operatörlük sınavlarına yönelik denetleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, iş makineleri operatörlük sınavlarını denetleyerek mesleki yeterliliğin artırılması ve iş güvenliği kurallarının uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'da hafta sonu gerçekleştirilen iş makineleri operatörlük sınavları İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindeki heyet tarafından denetlendi.

Mesleki yeterliliğin artırılması, sınav süreçlerinin sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan denetimlerde sınav alanları ziyaret edilerek uygulama ve değerlendirme aşamaları incelendi. Adayların teorik bilgilerini sahadaki becerileriyle birleştirdiği sınav süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Sünnetci, sınavların iş güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Sınav alanındaki kursiyerlerle de sohbet eden Sünnetci, mesleki eğitimin ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamadaki rolünü vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda