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Afyonkarahisar'da İnşaat İşçileri İntihar Girişiminde Bulundu

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Afyonkarahisar'da Devlet Hastanesi inşaatında paralarını alamadıklarını iddia eden 3 işçi, inşaat vinçine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kaymakam Ali Arıkan'ın devreye girmesiyle işçiler vinçten indirildi ve ödemeleri yapıldı.

Afyonkarahisar'da parasını alamayan inşaat işçileri intihar girişiminde bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Devlet Hastanesi inşaatında çalışan 3 işçi paralarını alamadıklarını iddia ederek, inşaatta kurulu vincin üzerine çıkıp intihar girişiminde bulundu. İşçileri Kaymakam ikna ederek, vincin üzerinden inmelerini sağladı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parasını alamadığını iddia eden 3 işçi inşaatta kullanılan vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlars rağmen işçiler vinçten inmeye ikna edilemedi. Daha sonra bölgeye ilçe Kaymakamı Ali Arıkan geldi. Kaymakam Arıkan bir süre işçilerle görüşerek onları vinçten inmeye ikna etti. Arıkan işveren ve işçiler ile görüştü, uzlaşmalarını sağladı. Ardından işçilerin hesaplarına ücretleri yatırıldı. Parasını alan işçiler Kaymakam Arıkan'a teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da İnşaat İşçileri İntihar Girişiminde Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel

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