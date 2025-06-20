Afyonkarahisar'da İmam Hatip Okulları Kısa Film Yarışması Düzenlendi

Afyonkarahisar'da İmam Hatip Okulları Kısa Film Yarışması Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Farkımız Bizim' temalı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan İmam Hatip Okulları arasında Sadıkbey İmam Hatip Ortaokulu birincilik elde etti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi tarafından, İmam Hatip Okullarını tanıtmak, toplumda farkındalık oluşturmak ve sinemanın etkileyici gücünden yararlanarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla "Farkımız Bizim" temalı kısa film yarışması düzenlendi.

İl genelindeki tüm İmam Hatip Okullarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Şube Müdürü Abdullah Kaya, dereceye giren okulların idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Yarışmada başarılı olan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, ödüllerini Müdür Sünnetci'nin elinden alarak büyük bir gurur yaşadı.

Sadıkbey İmam Hatip Ortaokulu birincilik, İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi ikincilik, Çayırbağ İmam Hatip Ortaokulu üçüncülük, Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu dördüncülük ve Nuribey İmam Hatip Ortaokulu beşincilik derecesiyle ödüllendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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