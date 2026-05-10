Kendisine emanet edilen minikleri 'Anne' şefkatiyle taşıyor

Bolvadin'de 15 yıldır çocuk taşımacılığı yapan Huri Şahin, hem mesleğine olan bağlılığı hem de çocuklara yaklaşımıyla ilgi odağı oldu. Anneler Günü'nde öğrencilerinden birinin kendisine olan sürprizi, Huri Şahin'in şefkat dolu yaklaşımının bir göstergesi.

Afyonkarahisar'da 3 çocuk annesi genç kadın servis şoförlüğü yaptığı aracında taşıdığı her çocuğa adeta bir anne şefkati ile yaklaşarak görenlerin içini ısıtıyor.

Bolvadin ilçesinde yaklaşık 15 yıldır öğrenci servisi taşımacılığı yapan Huri Şahin, hem mesleğine olan bağlılığı hem de çocuklara yaklaşımıyla ilçede parmakla gösterilen bir isim haline geldi. İki özel okulun servis sorumluluğunu üstlenen üç çocuk annesi Şahin, direksiyon başındaki güçlü duruşuyla kadınların her alanda başarılı olabileceğinin en somut örneğini sergiliyor.

Mesleğinde 15 yıla merdiven dayayan Huri Şahin, yaptığı işi sadece bir taşıma hizmeti olarak görmediğini vurguluyor. Çocukların güvenliğini ve mutluluğunu her şeyin önünde tutan Şahin, "Servis aracımı sadece bir ulaşım vasıtası olarak değil, çocukların okullarındaki gibi huzur bulduğu sıcak bir yuva olarak görüyorum. Onların sorumluluğu çok ağır ve ben her birine kendi evladım gibi titizlikle, sevgiyle yaklaşıyorum" dedi.

"Sayımızın çoğalmasını canıgönülden istiyorum"

Bolvadin'de bu mesleği yapan nadir kadınlardan biri olan Şahin, çevresinden ve özellikle kadınlardan büyük takdir topluyor. Kadınların gücünü temsil ettiğine inanan usta şoför, "Bu yolu ben açtım, arkamdan başka kadınların da geleceğine inanıyorum. Bolvadin'de şu an örneğim ama sayımızın çoğalmasını canıgönülden istiyorum" diyerek hemcinslerine cesaret veriyor.

Serviste duygulandıran Anneler Günü sürprizi

Anneler Günü'nde Huri Şahin'in servisinde eğitim gören miniklerden biri, "Huri Anne" olarak gördüğü şoförüne anlamlı bir sürpriz hazırladı. Yolculuk sırasında Şahin'e çiçek takdim eden minik öğrenci, tüm arkadaşları adına onun Anneler Günü'nü kutladı.

Bu duygusal anlar karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Şahin, çocuklarla kurduğu bu gönül bağının mesleğinin en büyük ödülü olduğunu ifade etti. Hem bir anne hem de bir profesyonel şoför olarak yoluna devam eden Huri Şahin, Bolvadin sokaklarında güven ve şefkat dağıtmaya devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
