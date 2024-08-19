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Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü

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Hava sıcaklığının artarak devam ettiği Afyonkarahisar'da termometreler 41 derecelere kadar çıktı. Şuhut ilçesinde vatandaşlar sıcak hava dalgasından etkilenerek gölge alanlarda vakit geçirdi.

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklığının artarak devam ettiği Afyonkarahisar'da termometreler 41 derecelere kadar çıktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir süredir devam eden sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınırken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığındı. Şuhut'ta hava sıcaklıklarından etkilenen Veli Kuzu, sıcak havanın kendisini çok etkilediğini ifade ederek şunları söyledi: "Maalesef havalar çok sıcak 41 dereceyi gördük. Bugün vatandaşlarımızın gölge alanlarda vakit geçirmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olsunlar. Bol bol su içmelerini tavsiye ediyoruz. Kendilerine dikkat etsinler. Dışarıya çıkmasınlar".

Öte yandan ilçede vatandaşların daha çok gölge alanlarda vakit geçirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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