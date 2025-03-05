Afyonkarahisar'da Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında, 81 ilde eş zamanlı olarak Video Konferans Sistemi (VKS) ile düzenlenen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR