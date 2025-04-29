Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Afyonkarahisar'da Gençlere Çay, Kadınlara Destek Projesi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, öğrencilere sıcak çay ve atıştırmalık ikram ederek motivasyonlarını artırıyor. Aynı zamanda bu ikramlar, kadın kooperatifleri aracılığıyla kadın emeği ve yerel üretimi destekliyor.

Afyonkarahisar'da gençlere sıcak çay, kadınlara destek

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, öğrencilere sunduğu sıcak ikramlarla hem gençlerin motivasyonunu artırıyor hem de kadın kooperatiflerini destekliyor.

Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, sadece bilgiye erişim noktası değil, aynı zamanda dayanışmanın da mekanı haline geldi. Afyonkarahisar Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, kütüphanede ders çalışan öğrencilere gün boyunca sıcak çay ve atıştırmalık ikram ediliyor. Sınav dönemlerinde yoğun ilgi gören uygulama, gençlerin ders çalışma motivasyonunu artırırken, ikramlıkların temin edildiği Çay Kadın Kooperatifi aracılığıyla da kadın emeği ve yerel üretim destekleniyor.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, uygulamanın detayları ile ilgili "Kütüphanemiz sabah 09.00'dan gece 01.00'e kadar açık. Üniversite sınavı hazırlık sürecinde öğrencilerimizin kendilerini daha iyi hazırlayabilmeleri amacıyla böyle bir uygulama başlatıldı. İl Özel İdaremizin destekleriyle günde 4 kez sıcak ikramlarda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz bu durumdan son derece memnun, bizlere ve Valimiz adına teşekkürlerini iletiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Sıcak bir ortamda ders çalışmanın keyfini yaşayan gençler, sunulan hizmetin verimliliklerini artırdığını ifade ederken, proje dayanışma kültürünü de pekiştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.