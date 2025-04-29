Afyonkarahisar'da Gençlere Çay, Kadınlara Destek Projesi

Afyonkarahisar'da gençlere sıcak çay, kadınlara destek

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, öğrencilere sunduğu sıcak ikramlarla hem gençlerin motivasyonunu artırıyor hem de kadın kooperatiflerini destekliyor.

Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, sadece bilgiye erişim noktası değil, aynı zamanda dayanışmanın da mekanı haline geldi. Afyonkarahisar Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, kütüphanede ders çalışan öğrencilere gün boyunca sıcak çay ve atıştırmalık ikram ediliyor. Sınav dönemlerinde yoğun ilgi gören uygulama, gençlerin ders çalışma motivasyonunu artırırken, ikramlıkların temin edildiği Çay Kadın Kooperatifi aracılığıyla da kadın emeği ve yerel üretim destekleniyor.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, uygulamanın detayları ile ilgili "Kütüphanemiz sabah 09.00'dan gece 01.00'e kadar açık. Üniversite sınavı hazırlık sürecinde öğrencilerimizin kendilerini daha iyi hazırlayabilmeleri amacıyla böyle bir uygulama başlatıldı. İl Özel İdaremizin destekleriyle günde 4 kez sıcak ikramlarda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz bu durumdan son derece memnun, bizlere ve Valimiz adına teşekkürlerini iletiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Sıcak bir ortamda ders çalışmanın keyfini yaşayan gençler, sunulan hizmetin verimliliklerini artırdığını ifade ederken, proje dayanışma kültürünü de pekiştiriyor.