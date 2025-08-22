Afyonkarahisar'da Geleneksel Sünnet Düğünü Coşkusu

Afyonkarahisar'da yıllardır unutulmayan gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyü sakinlerinden Ramazan Kuzu'nun oğlu Ebubekir Kuzu için düzenlenen sünnet düğünü, eski örf ve adetlere uygun şekilde gerçekleştirildi. Düğün kapsamında köy içerisinde meşaleler eşliğinde kortej düzenlenirken, sünnet çocuğu atlar ve davullar eşliğinde köyde dolaştırıldı. Etkinlikte ayrıca yöreye özgü zeybek gösterisi de sergilendi.

Köy halkı, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR