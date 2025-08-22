Afyonkarahisar'da Geleneksel Sünnet Düğünü Coşkusu

Afyonkarahisar'da Geleneksel Sünnet Düğünü Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde, Ebubekir Kuzu için düzenlenen sünnet düğünü, meşalelerle kortej, atlılar ve yöresel zeybek gösterisiyle eski geleneklere uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da yıllardır unutulmayan gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyü sakinlerinden Ramazan Kuzu'nun oğlu Ebubekir Kuzu için düzenlenen sünnet düğünü, eski örf ve adetlere uygun şekilde gerçekleştirildi. Düğün kapsamında köy içerisinde meşaleler eşliğinde kortej düzenlenirken, sünnet çocuğu atlar ve davullar eşliğinde köyde dolaştırıldı. Etkinlikte ayrıca yöreye özgü zeybek gösterisi de sergilendi.

Köy halkı, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

Ayrılık iddialarına nokta koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.