Afyonkarahisar'da Geleneksel Bahar Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda gerçekleştirilen geleneksel bahar şenliği coşku içerisinde geçti.

Şenlik okul bahçesinde gerçekleştirildi. İlkokul 3.'ncü sınıf öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı halk oyunları gösterilerini sunulurken ayrıca sene boyunca düzenlenen sportif ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Selçuklu Okul Müdürü Eralp Ekrem Geçe, burada yaptığı konuşmada geleneksel bahar şenliği heyecanına katılan öğrenci, öğretmenler ve velilere teşekkür etti.

Şenlikte, okul bahçesinde stantlar kurulurken gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle öğrenciler keyifli anlar geçirdi. - AFYONKARAHİSAR