Haberler

Afyonkarahisar'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Güncelleme:
Sultandağı'nda kurulan hayır çarşısında, Gazze yararına yiyecekler satışa sunuluyor. Elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde İsrail zulmüne maruz kalan Filistin için hayır çarşısı kuruldu.

Sultandağı Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sultandağı Şubesi eş güdümünde Sultandağı'nda Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu. Selçuklu Kent Meydanında kurulan çarşıda TDV gönüllülerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

İlçe Müftüsü Saim Özbakır, çarşıdan elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek destek verenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
500

