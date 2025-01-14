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Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonları: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonları: 2 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 4 düzensiz göçmen operasyonunda, organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı ve 197 bin TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 4 farklı düzensiz göçmen operasyonunda organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede tanzim edilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmadığı ve ülkeye illegal yollardan girdiği anlaşılan 4 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Organizatör yabancı uyruklu M.Z. ve M.E. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; 231 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Yapılan 4 göçmen kaçakçılığı operasyonunda Göçmen Kaçakçılığını organize eden 4 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapıldı. Söz konusu olaylarda yakalanan ülkeye illegal yollardan giren 10 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri yapılarak 197 bin 184,00 idari para cezası uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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