Afyonkarahisar'da Din Görevlileri İçin Yarışmalar Düzenlendi

2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu, Hadis-i Şerif Ezberleme ve Bilgi Yarışması" il finalleri tamamlandı.

İl Müftülüğü bünyesinde, İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner başkanlığında gerçekleştirilen yarışmalarda din görevlileri, mesleki becerilerini sergilemek üzere kıyasıya yarıştı. Yarışmaların sonunda bölge finallerinde Afyonkarahisar'ı temsil edecek isimler belirlendi. "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda merkez ilçeden Mehmet Bal birinci oldu. "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması"nda Şuhut ilçesinden Sinan Sayar birinciliği elde etti. "Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması"nın galibi ise Sultandağı ilçesinden Ahmet Seyit Göral oldu. "Bilgi Yarışması"nda ise Dinar ilçesinden Yasin Kırbıyık birinci olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazandı. - AFYONKARAHİSAR