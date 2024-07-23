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Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Afyonkarahisar'da ot ve çalıların bulunduğu dağlık alanda çıkan yangın helikopter destekli müdahale ile ormanlık bölgeye sıçramadan söndürülürken, yapılan ilk tespitlere göre 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ot ve çalıların bulunduğu dağlık alanda çıkan yangın helikopter destekli müdahale ile ormanlık bölgeye sıçramadan söndürülürken, yapılan ilk tespitlere göre 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, öğle saatlerinde Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyündeki dağlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında ot ve çalıların tutuşması ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler arazözler ile müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken yangına helikopter ile havadan da müdahale edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda söndürülürken bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangından dolayı bazı ağaçların zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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