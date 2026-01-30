Haberler

Çiftçilere 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi'

Güncelleme:
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde çiftçilere yeni yönetmelikler, B-reçete sistemi, bitki koruma ürünleri, doğru uygulama yöntemleri ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da çitçilere 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi' verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Köy ve beldelerde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında çiftçilere 'Yeni yönetmelik değişiklikleri, B-reçete sistemi uygulaması, bitki koruma ürünleri ve doğru uygulama yöntemleri, tarımsal üretim planlaması ve tarımsal desteklemeler konularında bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

