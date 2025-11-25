Afyonkarahisar'da Çiftçi Toplantıları Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretimin arttırılmasına yönelik başlatılan çiftçi toplantıları devam ediyor.

Kuruma bağlı ekipler tarafından Çayırbağ, Fethibey ve Susuz beldelerinde üreticilerin katılımıyla çiftçi toplantısı yapıldı. Toplantıda katılımcılara 'Tarım ve hayvancılıkta üretim planlaması, yeni destekleme modeli, devlet destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler, küresel iklim değişikliğinin yerel üretime etkileri ve uyum stratejileri' konularında bilgilendirme yapılarak eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR