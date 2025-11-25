Afyonkarahisar'da Çiftçi Toplantıları Devam Ediyor
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin üretimini arttırmak amacıyla Çayırbağ, Fethibey ve Susuz beldelerinde toplantılar düzenliyor. Toplantılarda üretim planlaması, tarım sigortası uygulamaları ve verimlilik artırma teknikleri üzerine bilgilendirmeler yapılıyor.
Kuruma bağlı ekipler tarafından Çayırbağ, Fethibey ve Susuz beldelerinde üreticilerin katılımıyla çiftçi toplantısı yapıldı. Toplantıda katılımcılara 'Tarım ve hayvancılıkta üretim planlaması, yeni destekleme modeli, devlet destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler, küresel iklim değişikliğinin yerel üretime etkileri ve uyum stratejileri' konularında bilgilendirme yapılarak eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR