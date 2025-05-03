Afyonkarahisar'da Camilerde Temizlik ve Tadilat Projesi

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Ekibini Kur, İyiliğe Dönüştür" projesi ile ilçedeki camilerde çevre temizliği ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Din görevlilerinin öncülüğünde ve gönüllü vatandaşların desteğiyle hayata geçirilen proje, hem dayanışma kültürünü güçlendirdi hem de ibadethanelerin bakım ve düzenlenmesine katkı sağladı. Camilerde yapılan çalışmalar çerçevesinde; temizlik, boya, küçük çaplı onarımlar ve çevre düzenlemeleri titizlikle tamamlandı. Projeye destek veren tüm gönüllülere teşekkür eden yetkililer, bu tür gönüllü girişimlerin ilçede yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. İlçede birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren çalışma, vatandaşlardan da büyük takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR