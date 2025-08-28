Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü Sergisi Farklı Bir İlgiyle Açıldı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü Sergisi Farklı Bir İlgiyle Açıldı
Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan 'İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar' fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri sergiyi ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103.'ncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde açılan İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar isimli fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Zafer Müzesi'nde açılan "İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar" sergisini ziyaret etti.

Araştırmacı yazar Hasan Özpınar'ın arşiv fotoğraflarından oluşan sergide, şehrimizin işgale uğradığı dönemden kurtuluşuna kadar yaşanan tarihi anlar yansıtılıyor. Valiliğin desteğiyle hazırlanan sergi, vatandaşlara işgal yıllarının Afyonkarahisar'ını anlatmaya devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

