Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü Sergisi Farklı Bir İlgiyle Açıldı
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Zafer Müzesi'nde açılan "İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar" sergisini ziyaret etti.
Araştırmacı yazar Hasan Özpınar'ın arşiv fotoğraflarından oluşan sergide, şehrimizin işgale uğradığı dönemden kurtuluşuna kadar yaşanan tarihi anlar yansıtılıyor. Valiliğin desteğiyle hazırlanan sergi, vatandaşlara işgal yıllarının Afyonkarahisar'ını anlatmaya devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR