Buzağı kayıplarının önlenmesi için eğitim çalışması sürüyor

Afyonkarahisar'da besicilere yönelik buzağı kayıplarının önlenmesi amacıyla eğitim çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından köy ve kırsal bölgelerdeki besicilere yönelik buzağı kayıplarının azaltılması, yetiştiricilerin bilinç düzeyinin artırılması ve hayvan sağlığının korunması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi. Çalışma çerçevesinde Çay ilçesinde yetiştiricilere yönelik buzağı kayıplarının önlenmesine ilişkin eğitim verilerek anket çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile kene mücadelesi konusunda bilgilendirmelerde bulunularak alınması gereken koruyucu tedbirler hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı