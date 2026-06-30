Haberler

Buzağı kayıplarının önlenmesi için eğitim çalışması sürüyor

Buzağı kayıplarının önlenmesi için eğitim çalışması sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çay ilçesinde besicilere buzağı kayıplarının önlenmesi, hayvan sağlığı ve KKKA hastalığına karşı eğitim verdi.

Afyonkarahisar'da besicilere yönelik buzağı kayıplarının önlenmesi amacıyla eğitim çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından köy ve kırsal bölgelerdeki besicilere yönelik buzağı kayıplarının azaltılması, yetiştiricilerin bilinç düzeyinin artırılması ve hayvan sağlığının korunması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi. Çalışma çerçevesinde Çay ilçesinde yetiştiricilere yönelik buzağı kayıplarının önlenmesine ilişkin eğitim verilerek anket çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile kene mücadelesi konusunda bilgilendirmelerde bulunularak alınması gereken koruyucu tedbirler hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Türk futbolunda kriz! Kulüpler istemedi, TFF "Değişmeyecek" dedi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler