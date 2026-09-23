Afyonkarahisar'da AKÜ'de Narko Gençlik eğitimine 220 öğrenci katıldı

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen oryantasyon programları kapsamında Narko Gençlik eğitimleri verildi. Veterinerlik Fakültesi konferans salonundaki eğitime 115, Turizm Fakültesi ve Başmakçı Meslek Yüksekokulu Reha Kora konferans salonundaki eğitime ise 220 öğrenci katıldı.

Eğitimlerde öğrencilere uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler verilirken, NARVAS ve UYUMA projeleri de tanıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı