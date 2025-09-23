Haberler

Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Planlandı

Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Planlandı
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin anısına düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinliklerin planlamasını yaptı.

Afyonkarahisar'da Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin anısına düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde yapılacak etkinliklerin planlaması yapıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin anısına düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde İl Kutlama Komitesi üyeleri Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, İl Kutlama Komitesi Başkanı-Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cengiz Üstün, ATSO Meclis Başkanı Mustafa Çelikten, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Emin Birliktir, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Albay ve ESOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse'yi makamında kabul ederek yapılacak etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kutlamaların bu yıl kentin farklı noktalarında yapılacak etkinlikler ile dolu dolu geçmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
